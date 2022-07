Brasília será a primeira cidade do País a ter o sinal 5G, diz Anatel

Apoie o 247

247 - O conselheiro Moisés Moreira, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), afirmou que a quinta geração de internet móvel será ativada em Brasília (DF) na próxima quarta-feira (6). A capital federal será a primeira cidade do país a contar com a tecnologia.

De acordo com matéria do portal G1, publicada nesta segunda-feira (4), Moreira preside e coordena o Gaispi, grupo criado pela Anatel para cuidar da implantação da internet 5G no país na faixa de 3,5 gigahertz.

"Hoje [segunda-feira] haverá uma reunião extraordinária do Gaispi, às 17h, e na pauta está a ativação do 5G em Brasília para o dia 6 agora, quarta-feira", afirmou Moreira. "A EAF [entidade administradora de faixa] implantou todos os filtros necessários, fez testes no fim de semana todo, está tudo certo. Será aprovado, não há motivo para não aprovar", acrescentou.

