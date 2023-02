Brasília tem esquema de segurança especial para dia movimentado no Congresso e de retomada no STF

Apoie o 247

247 - Brasília tem nesta quarta-feira (1) um esquema de segurança especial por conta da posse dos novos deputados, deputadas, senadores e senadoras e da eleição das mesas diretoras da Câmara e do Senado. Além disso, há também o início do ano Judiciário, com sessão solene no Supremo Tribunal Federal (STF).

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal decidiu fechar a Esplanada dos Ministérios e reforçar o policiamento na região, com o objetivo de evitar manifestações durante a reabertura dos trabalhos no Congresso e no STF.

Somente servidores, autoridades e convidados poderão acessar a Esplanada dos Ministérios. Na Praça dos Três Poderes, só circularão políticos e convidados das cerimônias.

"Só descerão para a Esplanada aqueles que estiverem credenciados para participar dos eventos no Congresso e no Judiciário", garantiu Sandro Avelar, novo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. A intervenção federal na Segurança do Distrito Federal se encerrou nesta terça-feira (1).

