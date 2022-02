Briga na direção do PTB vira caso de polícia e tem acusações de roubo

Apoie o 247

247 - A presidente nacional, Graciela Nienov, foi a público nesta quarta-feira (2) dizer que nem ela nem os seus aliados "roubaram" equipamentos da sede nacional do partido, na Asa Norte, em Brasília (DF). As acusações foram feitas por adversários petebistas, entre eles Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson. Aliados de Jeferson ficam revoltados com o fato de Nienov ter ido ao prédio para pegar o seu notebook pessoal. Nas redes sociais, eles escreveram que a presidente do partido "invadiu" a sede com o objetivo de "ocultar provas" contra ela. A briga virou caso de polícia, com registro de boletim de ocorrência, e de Justiça, com ações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os relatos foram publicados pelo jornal O Globo. "Essas informações são fake news criadas para tumultuar o partido e atrapalhar a gestão dos novos dirigentes. São fruto de imaginação de pessoas que estão com receio de perder espaço na nova adminsitração", disse Nienov, em nota.

A presidente do PTB registrou na segunda-feira (31) um boletim de ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal, alegando estar recebendo "mensagens com teor intimidatório de pessoas ligadas a Roberto Jefferson".

Quando deixou o presídio de Bangu (RJ) para cumprir prisão domiciliar em casa, no Rio, Jefferson soube de um um suposto plano de traição coordenado por Nienov para mantê-lo na cadeia, segundo a versão espalhada por ele. Em uma carta distribuída por seu advogado, Jefferson afirmou que ela lhe pediu demissão e ele aceitou após a descoberta da trama.

O petebista está detido preventivamente desde agosto de 2021 por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes, relator de um inquérito que apura a atuação de milícias digitais contra as instituições democráticas do país.

