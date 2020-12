Buscando cortar gastos e aproveitando pandemia, Executivo adota home office permanente para 54 mil funcionários

247 - Buscando cortar gastos e aproveitando a utilização do serviço home office estimulado pelo isolamento social diante da pandemia do novo coronavírus, 13 órgãos do Executivo federal, que reúnem quase 54 mil funcionários ativos, já iniciaram a adesão ao modelo de forma permanente, segundo reportagem do Estado de S.Paulo, que ainda indica que o número pode crescer.

Segundo o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Paes de Andrade, dentre os 600 mil servidores em atividade no Executivo, cerca de 200 mil estão em posições que permitem o modelo de trabalho remoto, o que não significa que todos usarão o modelo.

“Vamos manter o trabalho remoto agora não como obrigação, mas como uma conquista”, afirma Paes de Andrade.

A reportagem informa que, em 2020, o governo federal economizou R$ 1,488 bilhão ao deixar de gastar com diárias, passagens, conta de luz e água e cópias e reprodução de documentos, além de despesas com auxílio-transporte e horas extras. Entre março e setembro, 50% dos funcionários do Executivo trabalharam de casa.

O conhecimento liberta. Saiba mais