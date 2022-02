Buscando vaga na Câmara, 'Capitã Cloroquina' se filia à sigla de Bolsonaro

"Começando uma nova história a serviço do Brasil", escreveu a médica bolsonarista no Twitter edit

Apoie o 247

ICL

247 - A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como Capitão Cloroquina, pelo defesa do ineficiente método do tratamento precoce contra a Covid-19, anunciou, nas redes sociais, nesta qaurta-feira, 2, que se filiou ao PL, partido Jair Bolsonaro.

Segundo o Uol, deve se candidatar a uma vaga na Câmara dos Deputados. "Começando uma nova história a serviço do Brasil", escreveu a médica bolsonarista, em postagem com foto ao lado do presidente do partido, Valdemar Costa Neto.

Ela também postou foto ao lado do comandante da Força Nacional de Segurança Pública, coronel Antônio Aginaldo de Oliveira (marido da deputada bolsonarista Carla Zambelli), que também se filiou ao PL.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Dois cearenses, duas áreas essenciais, saúde e segurança pública, e um só compromisso: servir ao Brasil", escreveu na publicação.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE