Calia, Nova/SB, Nacional e Propeg vencem primeira etapa de licitação pela publicidade do Planalto

247 - As agências Calia, Nova/SB, Nacional e Propeg são as quatro primeiras colocadas na fase técnica da licitação pelos R$ 450 milhões do Ministério das Comunicações para desenvolver a publicidade do Palácio do Planalto, informa o portal Janela Publicitária.

A segunda fase da licitação consiste na abertura das propostas de preço. "Este desafio é mais tranquilo, já que as quatro líderes poderão simplesmente aceitar igualar seus descontos aos das agências vencedoras desta fase e se manter na frente", diz o portal.

Na terceira e última fase as documentações das agências são analisadas e, se aprovadas, são assinados os contratos.

