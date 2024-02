Câmara abre investigação e aciona polícia para apurar ataque hacker com ofensas a Moraes e Lula no X

Apoie o 247

247 - A Câmara dos Deputados abriu investigação interna e acionou a polícia para apurar o ataque hacker contra a página no perfil da rede social "X", antigo Twitter.

Neste sábado (10), às 11h09, uma postagem chamava o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de "ditador" e ainbda afiurmava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estariam planejando um golpe de Estado. A postagem ficou pouco mais de 10 minutos no ar.

A assessoria de Comunicação da Câmara dos Deputados informou que "trocou a senha de acesso da conta para que novos ataques sejam evitados" e disse que "as autoridades policiais e medidas de segurança foram acionadas" e que haverá investigação interna sobre o ocorrido.

