Câmara aprova aumento de salário de presidente, ministros e parlamentares a R$ 46,3 mil

247 - A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira (20) texto-base de projeto que reajusta de 37% a 50% os salários no Poder Executivo e no Congresso Nacional - presidente da República, ministros de estado, deputados e senadores. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com o decreto legislativo, os salários vão se equiparar ao de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que também devem aumentar, por meio de outro projeto, a R$ 46,3 mil.

Pelas propostas apresentadas, os salários de ministros do STF aumentará de R$ 39,2 para R$ 46,3 mil, escalonado em quatro parcelas, até 2024.

Atualmente, o Presidente da República recebe R$ 30,9 mil mensais e senadores e deputados, R$ 33,7 mil. O projeto aprovado na Câmara aumenta estes pagamentos para os mesmos R$ 46,3 mil, mas escalonados em cinco parcelas, até 2026.

O reajuste do STF é de 18%. Parlamentares vão receber mais de 37% a mais no fim do período, e o presidente e seus ministros, quase 50%.

