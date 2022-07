Câmara aprova projeto que prevê detenção de até um ano a quem tocar em policial durante abordagem

Apoie o 247

Carta Capital - A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou, nesta terça-feira 14, um projeto que prevê até um ano de cadeia a quem durante abordagem policial tocar em um dos agentes.

O texto ainda lista outros quatros deveres dos cidadãos que, caso descumpridos, podem gerar multas e detenção de três meses a um ano: atender às ordens do policial; deixar as mãos livres e visíveis; não realizar movimentos bruscos; e manter uma distância mínima de um metro do policial, salvo se houver determinação contrária do agente.

A proposta, de autoria do deputado Bibo Nunes (PL-RS), foi aprovada em votação simbólica, e ainda passará pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) antes de seguir ao plenário da Casa.

