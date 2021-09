Câmara aprova quarentena eleitoral para policiais, juízes e procuradores, mas não barra eventual candidatura de Moro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Deputados federais aprovaram, por 273 votos a 211, nesta quarta-feira, 15, aplicar quarentena de quatro anos para promotores, procuradores, policiais, guardas municipais e juízes que decidirem disputar eleições. A decisão, no entanto, vale a partir da eleição de 2026.

Para poder participar de um cargo político, um juiz (ou qualquer outra pessoas dessas categorias) deverá se afastar até outubro de 2022 para poder se candidatar em 2026.

Ao final da votação das emendas na Câmara dos Deputados, o texto segue para análise e votação no Senado Federal.

PUBLICIDADE

Moro não foi afetado

Do jeito que foi votada a quarentena, a medida não afetada o ex-juiz da Lava Jato de Curitiba, Sergio Moro, que deixou a magistratura no final de 2018 para assumir o Ministério da Justiça do governo Jair Bolsonaro.

Moro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por parcialidade nos processos que conduziu contra o ex-presidente Lula na Lava Jato, virá ao Brasil no fim de setembro para se reunir com lideranças do Podemos e discutir sua possível candidatura à presidência da República.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE