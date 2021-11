Câmara aprova repasse de 60% dos precatórios do Fundef a professores, em medida que deve favorecer PEC dos Precatórios

Arthur Lira negociou o repasse do Fundef com o PDT e o PSB para garantir votos favoráveis à PEC dos Precatórios edit

247 - A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (9), por 416 votos a 11, a proposta que destina 60% dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) para pagar os professores. O texto segue para o Senado.

A aprovação faz parte da estratégia do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-PL), de atrair votos da oposição para a PEC do calote nos Precatórios, que facilita a reeleição de Jair Bolsonaro ao abrir espaço no Orçamento.

Lira negociou com partidos da oposição, como o PDT e o PSB, para garantir que a aprovação da medida sobre os precatórios do Fundef leve ao apoio na votação em curso nesta terça.

"Caso o Estado ou prefeitura não faça o rateio dos precatórios do Fundef entre os professores, o repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), que o sucedeu, será suspenso, segundo o projeto aprovado. As regras sobre divisão do dinheiro poderão ser alteradas pelos Estados e municípios", escreve o Valor Econômico.

