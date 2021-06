Câmara aprova urgência para votar federação de partidos que pode favorecer PCdoB

Lucas Rocha, Fórum - O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (9) a urgência do projeto que cria a federação de partidos no Brasil. A urgência urgentíssima da medida, que permite a formação de um bloco de partidos concorrendo sob a mesma legenda, teve amplo respaldo na casa legislativa.

A tramitação acelerada do Projeto de Lei 2522/15 recebeu votos favoráveis de 429 parlamentares e apenas 18 contrários. Entre os partidos, apenas o Novo votou contra. Veja aqui como votou cada parlamentar.

O requerimento que solicitou a urgência urgentíssima é de autoria do líder do PCdoB na Câmara, Renildo Calheiros (PCdoB-PE). No plenário, Calheiros destacou que o texto em si ainda deve sofrer modificações, mas ressaltou a importância do tema.

Leia a íntegra na Fórum.

