Câmara convoca policiais legislativos para reforçar segurança para o 7 de setembro

247 - A Câmara dos Deputados convocou policiais legislativos e servidores lotados no departamento de Polícia da Casa para trabalhar durante o 7 de setembro, Dia da Independência, informa o jornal O Globo.

Para o diretor de Polícia Legislativa, Paul Pierre Deeter, houve a necessidade de aumento no policiamento “devido à presença de grupos radicais”. A orientação, inclusive, é que os policiais compareçam uniformizados e com colete à prova de balas ou exoesqueleto, portando “armamento letal e não-letal e uso de equipamentos de acordo com a função”.

“Considerando o desfile cívico-militar do dia 07 de setembro - Dia da Independência, com uma previsão de manifestações sociais com grande número de pessoas, inclusive com a presença de grupos radicais e extremistas, nas imediações do Congresso Nacional”, diz o texto.

