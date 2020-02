Câmara deve barrar CPI para investigar acordos de governos do PT com Cuba

Membros da embaixada americana estiveram semana passada no gabinete da parlamentar interessados na abertura da CPI. Cubanos radicados nos EUA processaram o Brasil e a Organização Pan-Americana da Saúde alegando trabalho escravo no Mais Médicos edit

247 - A Câmara dos Deputados, presidida por Rodrigo Maia (DEM-RJ), deve barrar pedidos de abertura de CPI para investigar relações Brasil e Cuba durante os governos Lula e Dilma. É o que aponta a Coluna do Estadão.

A autora do requerimento, Paula Belmonte (Cidadania-DF), tem como alvo contratos entre os dois países e acordos como o programa Mais Médicos. “Há muitas coisas obscuras nessa relação estabelecida nos governos do PT, como no caso do Porto de Mariel”, afirmou ela.

Membros da embaixada americana estiveram semana passada no gabinete da parlamentar interessados na abertura da CPI. Cubanos radicados nos EUA processaram o Brasil e a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) alegando trabalho escravo no Mais Médicos.