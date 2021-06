Câmara deve ter sessão extra na segunda para votar privatização da Eletrobras

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), afirmou mais cedo nesta quinta-feira, 17, que iria chamar sessão extraordinária na segunda-feira, 21, para votar a medida provisória da privatização da Eletrobras caso o projeto de lei sofresse alterações no Senado.

Nesta quinta, o Senado incluiu modificações no texto-base da MP ao aprová-lo, obrigando o retorno à Câmara. Os deputados têm até terça-feira, 22, para apreciar o texto novamente para a medida não perder a validade.

Por 42 votos a favor e 37 contrários, os senadores aprovaram nesta quinta-feira, 17, o texto-base do projeto de lei que permite a privatização da Eletrobrás, estatal lucrativa e que representa 30% da geração de energia elétrica do Brasil.

A medida é "um crime contra a nação", segundo a ex-presidenta Dilma Rousseff (PT). "A energia produzida pelas grandes hidrelétricas cujo investimento os brasileiros já pagaram vai ser privatizada. Vamos pagar outra vez essa energia em nossas contas de luz", disse ela no Facebook.

Confira nove motivos para ser contra a privatização da Eletrobrás

Especialistas de diversas áreas e trabalhadores do setor elétrico denunciam que a privatização da Eletrobrás resultará na perda da soberania no setor elétrico, no aumento considerável da tarifa de luz e na abertura de mais espaço para as térmicas, em detrimento de fontes renováveis.

A Eletrobras é responsável por pelo menos 30% da energia do país e gerou R$ 30 bilhões de lucros nos últimos três anos.

