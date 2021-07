Câmara questionará Ramos sobre irregularidades de Luciano Hang

Metrópoles - A Câmara enviará ao ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, um pedido de informação sobre irregularidades apontadas pela Abin na fortuna do empresário bolsonarista Luciano Hang, da Havan.

O pedido foi formulado pela Comissão de Fiscalização e Controle da Casa e está sob as mãos do vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, que afirma que enviará a solicitação.

As irregularidades constam em relatório feito pela Abin em julho de 2020, como uma forma de orientar o Planalto sobre o risco de proximidade de Hang com integrantes do governo. O caso veio à tona em reportagem de Lucas Valença.

