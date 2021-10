Câmara reembolsou R$ 40,4 milhões em despesas médicas a deputados em sete anos. Bolsonaro está entre os que mais gastaram

Apoie o 247

247 - Deputados federais gastaram R$ 40,4 milhões com reembolsos de despesas médicas e odontológicas, entre janeiro de 2015 e junho deste ano, mesmo com a Câmara assegurando aos parlamentares, em paralelo, serviço médico e plano de saúde. Os dados inéditos da Casa foram levantados pela liderança do partido Novo.

De acordo com informações publicadas pela coluna de Lauro Jardim, as despesas são maiores que o dinheiro previsto para as construções de novas Unidades Básicas de Saúde e para o investimento no programa Rede Cegonha (voltado para a maternidade). Também superam o orçamento das políticas públicas de saúde bucal dos brasileiros.

Os dez políticos que mais gastaram no período somaram R$ 12,9 milhões, o equivalente a um terço dos valores registrados. Jair Bolsonaro, que deixou a Câmara rumo ao Planalto, foi o décimo deputado que mais gastou: foram R$ 435,3 mil entre 2015 e o fim de 2018.

O Novo, cujos filiados não são autorizados a usar o serviço de reembolsos, acionou o TCU para pedir uma auditoria na concessão do benefício.

