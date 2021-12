Câmara só deve votar alterações do Senado na PEC dos Precatórios em 2022, diz Lira

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Pouco após a aprovação em dois turnos da PEC dos Precatórios pelo Senado, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o texto deve ser dividido e que as alterações feitas pela câmara superior devem ser apreciadas pelos deputados só em 2022

Como houve alterações no texto, este terá de tramitar novamente na Câmara. A PEC garante o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400.

"Nós vamos ver o texto comum das duas Casas. Esse texto comum deve ser promulgado pelas duas mesas, e o que sobrar do texto comum terá que ir para a CCJ [Comissão de Constituição e Justiça], terá que ter admissibilidade, terá que ir para a comissão especial para voltar ao plenário em duas votações", disse. "Esse é o trâmite do regimento da Câmara dos Deputados, que é um pouco diferente do regimento do Senado Federal".

PUBLICIDADE

Lira prevê ao menos dez sessões para tratar das mudanças feitas pelos senadores. "O que não for comum terá que ir para a CCJ, [e para a comissão especial por] no mínimo dez sessões, no mínimo, e depois vir a plenário. Então, eu não creio que este ano o que não for comum possa ser votado".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE