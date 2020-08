Câmara vai analisar caso da deputada Flordelis, acusada de mandar matar o marido

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou nesta segunda-feira que a Casa vai analisar o caso da deputada Flordelis de Souza (PSD-RJ), acusada de ser a mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019.

"Se o Judiciário pedir o afastamento, vamos decidir. Em relação ao processo, tenho que analisar para que a Câmara avalie que providências tomar", afirmou Maia em entrevista à Rádio Guaíba.

Para que um deputado seja preso ou afastado por decisão do Poder Judiciário, é preciso que a Câmara dê autorização.

Nesta segunda-feira (24), oito pessoas foram presas pelo envolvimento na pastor Anderson do Carmo, executado com mais de 30 tiros em 16 de junho de 2019. Entre eles, estão cinco filhos e uma neta de Flordelis.

Segundo a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), mensagens de texto em telefones celulares reforçam a suspeita de que Flordelis (PSD-RJ) planejou matar o marido.

"André, pelo amor de Deus, vamos pôr um fim nisso. Me ajuda. Cara, estou te pedindo, te implorando. Até quando vamos ter que suportar esse traste no nosso meio? Falta pouco. Me ajuda, cara. Por amor a mim", escreveu Flordelis em uma mensagem enviada ao filho André Luiz de Oliveira.

