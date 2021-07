Câmeras de segurança não indicam ninguém suspeito entrando no prédio de Joice Hasselmann

247 - Ao menos até ontem à noite, os agentes da Polícia Legislativa da Câmara que investigam o caso não haviam encontrado qualquer imagem de estranhos entrando no prédio onde a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) mora num apartamento funcional, em Brasília. A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

Pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança do edifício, onde ela mora no sexto andar, não foi possível constatar na anormal até agora. Foram verificadas imagens não só do domingo, dia 18, quando ocorreu o episódio em que ela sofreu cinco fraturas no rosto e uma na costela, além de cortes e hematomas pelo corpo. Mas também de dias posteriores e anteriores ao ocorrido, que ela suspeita ter sido um "atentado".

Está previsto que um laudo sobre o assunto seja divulgado entre hoje e amanhã.

Joice prestou depoimento à polícia nesta segunda e foi submetida a um exame de corpo de delito no IML.

Entenda o caso

Na última quinta-feira (22), a deputada federal revelou que estava assistindo a uma série em sua cama, no apartamento funcional que usa em Brasília, na noite do último sábado (17), quando “apagou” e só acordou 7 horas depois, sem se lembrar do que tinha acontecido, com o rosto e o corpo cheios de hematomas e fraturas.

“Acordei em uma poça de sangue sem saber quanto tempo fiquei desacordada. A hipótese que eu mais acredito é que sofri um atentado”, disse Joice.

Em nota, a Polícia Legislativa informou que as investigações já estão em andamento e têm caráter sigiloso. Joice prestou depoimento na sexta-feira.

“O Departamento de Polícia Legislativa (Depol) iniciou as investigações imediatamente após ter sido comunicado do fato. O Depol está ouvindo pessoas e analisando imagens do circuito fechado de TV do prédio em que a deputada reside”, prosseguiu.

