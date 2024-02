Camilo Santana demite secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior

Apoie o 247

247 - O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), anunciou na tarde desta sexta-feira (2), a demissão da secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Helena Sampaio, marcando a segunda troca de comando em cargos de alto escalão ligados à pasta em apenas uma semana. A medida faz parte dos ajustes que Santana tem implementado em sua equipe, à medida que completa um ano à frente do Ministério da Educação (MEC).

A escolhida para ocupar o cargo vago é Marta Abramo, que já chefiou a secretaria entre 2014 e 2016 e possui experiência prévia no gabinete do ministro Fernando Haddad (PT), atualmente na pasta da Fazenda. Essa mudança ocorre em meio a preocupações sobre a regulação do ensino superior privado, com percepções de que a secretaria carece de estrutura para desempenhar eficientemente seu papel, informa o Estado de S. Paulo. O ministro Santana anunciou a intenção do governo de criar uma agência dedicada à regulação do setor.

No decorrer da semana, o ministro já havia destituído a então presidente da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), Mercedes Bustamante. Em seu lugar, foi escolhida Denise Pires de Carvalho, que ocupava anteriormente o cargo de secretária de Educação Superior da pasta. A decisão de substituir Bustamante foi motivada, segundo fontes internas, pela falta de entrosamento da ex-presidente com a equipe do MEC, destacando-se a falta de comunicação efetiva entre a autarquia e o ministério. Além disso, denúncias de suposto assédio moral de um dos subordinados de Bustamante também contribuíram para o desgaste de sua gestão.

O ministro Santana tem sinalizado que a prioridade em sua gestão é buscar perfis com potencial de execução para ocupar cargos estratégicos no MEC. Permanece a incerteza sobre possíveis novas trocas na equipe ministerial, mas o ministro tem reiterado sua determinação em fortalecer a capacidade de atuação da pasta.

