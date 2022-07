Caminhão pega foto, mas imagem de Nossa Senhora Aparecida fica intacta (vídeo)

O veículo foi quase totalmente destruído em Bataguassu, no Mato Grosso do Sul edit

247 - Uma carreta com carga de plumas de algodão pegou fogo na BR-267, em Bataguassu (MS). O veículo foi quase totalmente destruído, mas apenas uma imagem de Nossa Senhora Aparecida não foi atingida.

"A carreta derreteu toda e a imagem de Nossa Senhora Aparecida nem sapecou, é impressionante", afirmou uma pessoa, de acordo com reportagem do portal Uol, publicada nesta sexta-feira (29).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que uma parte da rodovia foi interditada das 10h às 10h30 no horário local (11h às 11h30 no horário de Brasília). O trânsito foi desviado para outra pista até a retirada do caminhão.

O acidente ocorreu na manhã de quinta-feira (28/7), na BR-267, em Bataguassu, no Mato Grosso do Sul. pic.twitter.com/RcwcfJcuvJ CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐅𝐚𝐭𝐨𝐬 ™ (@interfatosmidia) July 29, 2022

