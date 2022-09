Caminhoneiros bolsonaristas tentam entrar na Esplanada dos Ministérios e acesso é bloqueado

Decisão foi tomada pela Secretaria de Segurança Pública do DF após mais de 10 caminhões tentarem entrar em área bloqueada edit

247 - A Esplanada dos Ministérios, em Brasília, foi interditada para tráfego nesta segunda-feira (5), após a tentativa de acesso de caminhoneiros ao local.

Segundo informações da Folha de S. Paulo, a decisão foi da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal depois que mais de dez caminhões tentaram driblar as proibições e ingressar na área bloqueada para esse tipo de veículo.

Os caminhões com apoiadores de Jair Bolsonaro passaram pelo Eixo Monumental em direção à Esplanada dos Ministérios por volta de 20h. Com o bloqueio, eles seguiram para o Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, um dos quatro pontos da cidade onde há a previsão de que os viajantes se reúnam.

O bloqueio do trânsito não deve afetar os servidores públicos, que terão ponto facultativo a partir desta terça-feira (6).

