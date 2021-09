Caminhoneiros liberam Esplanada dos Ministérios após 6 dias de ocupação

Apoie o 247

247 - Caminhoneiros bolsonaristas liberaram a Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), pouco depois do meio-dia desta sexta-feira (10), após seis dias de uma ocupação. O grupo havia furado um bloqueio da Polícia Militar do Distrito Federal na noite da segunda-feira (6), um dia antes dos atos golpistas.

De acordo com o portal G1, a via de acesso aos ministérios e aos prédios do Supremo Tribunal Federal (STF), do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto havia sido fechada na noite de domingo (5).

O esquema de segurança do governo do Distrito Federal proibiu a entrada de veículos no local, mas o grupo retirou as grades de segurança ao longo da via e acampou na Esplanada.

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Joel Ilan Paciornik negou, na tarde desta quinta-feira (9), um pedido de habeas corpus feito pelos manifestantes, no qual solicitavam que a Corte proibisse o governo do Distrito Federal de usar forças policiais para retirá-los.

Depois dos atos golpistas, caminhoneiros bloquearam estradas pelo país. Segundo o Ministério da Infraestrutura, o fluxo nas rodovias federais está livre. A pasta disse que existem somente pontos de concentração e abordagem de motoristas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Rondônia.

