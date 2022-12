Cancelamento de festival de música na posse de Lula não é cogitado, diz Flávio Dino

Apoie o 247

247 - Apesar da tensão criada após a descoberta de ameaças terroristas bolsonaristas para a cerimônia de posse de Lula (PT) como presidente da República, em 1 de janeiro, o planejamento do festival de música previsto para o dia não foi alterado.

Um cancelamento do festival não foi sequer cogitado, segundo informou o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, à coluna do Guilherme Amado no portal Metrópoles. Dino ainda afirma que a segurança da posse será reforçada.

O festival de música foi batizado de "Festival do Futuro" e espera receber 300 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios. O presidente diplomado, inclusive, já confirmou a participação no evento.

