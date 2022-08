Candidatas denunciam presidente do Solidariedade, Hélio José, por assédio sexual

Apoie o 247

247 - Duas candidatas do Solidariedade denunciaram à polícia o presidente do Solidariedade, ex-senador e candidato ao Senado pela chapa de Izalci Lucas (PSDB), Hélio José, por assédio sexual.

Segundo o Metrópoles, o crime teria ocorrido na terça-feira (23), durante uma gravação de campanha eleitoral da federação PSDB/Cidadania.

“Fui chamada em uma sala para gravar um vídeo com ele, local em que não poderia entrar mais ninguém. No cômodo, estava nós dois e uma outra candidata do partido para a gravação. Ele começou a passar a mão nas minhas costas, na minha bunda, e eu tentando sair da situação. Até que, em determinado momento, ele tentou me beijar à força”, conta Viviane Alves, candidata a deputada federal.

De acordo com Alves, Hélio José fez uma nova investida fora da sala de gravação: "ele veio até mim, no meio de todos os outros candidatos, e falou: ‘Essa é a minha deputada, que vai promover a alegria dos homens’. Tentei desconversar, ao dizer que era para favorecer o casal. E, novamente, ele tentou me beijar".

A candidata é dona de uma casa noturna de swing para casais chamada Zeus Night Club. "Ela acredita ter sido desrespeitada pelo ex-senador meramente por ser proprietária de um empreendimento que promove a troca de casais", diz a reportagem.

A candidata a deputada distrital, também pelo Solidariedade, Marly Bezerra denunciou assédio semelhante por parte de Hélio José, que teria ocorrido no mesmo evento. “Assim que eu cheguei, estiquei minha mão para me apresentar e ele me puxou, tentando me beijar na boca. Na hora virei o rosto. Quando fui embora, tentei cumprimentá-lo novamente e ele repetiu o ato de tentar me beijar. Fiquei muito chateada".

Ambas decidiram ir à polícia na quarta-feira (24), após trocarem relatos sobre o que havia acontecido.

Hélio José nega toda a história. "Essas denúncias não têm procedência, e não há nada que me desvirtue. Eu estava o tempo inteiro acompanhado de outras pessoas, inclusive de mulheres, como uma candidata que estava gravando os vídeos. Até então, eu nem conhecia essas duas mulheres".

