Candidato aliado de Damares erra número e pede voto a concorrente em propaganda eleitoral

247 - O deputado federal Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), aliado da ex-ministra Damares Alves e candidato à reeleição com o número 1010, cometeu uma gafe em sua propaganda eleitoral televisiva e exibiu o número 1000, de seu concorrente Professor Paulo Fernando, do mesmo partido. A informação é do blog do Noblat no portal Metrópoles.

Ambos possuíam 12 segundos de TV cada, o que resultou em uma propaganda indireta dobrada a Paulo Fernando.

