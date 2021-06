Candidato de centro não precisa ser do PSDB, afirma Tasso Jereissati sobre alianças para 2022

247 - O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), uma das apostas tucanas para a disputa eleitoral em 2022 para a presidência, afirmou neste domingo (20) ver como uma “possibilidade concreta” a formação de uma aliança de forças políticas de centro para fazer frente à polarização entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo Tasso, a direita não é formada apenas pelo PSDB. “Não precisa ser do nosso partido”, disse o parlamentar, referindo-se ao nome que lideraria a coalizão.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, em uma videoconferência do grupo Parlatório S.A. realizada neste domingo, o senador disse que a viabilidade de uma candidatura da “terceira via” na corrida ao Palácio do Planalto em 2022, vai depender da pressão popular. “Se houver pressão da opinião pública, a possibilidade se torna mais concreta ainda”, afirmou o tucano.

Tasso não está sozinho nessa disputa. Ele é um dos quatro nomes que podem entrar na corrida presidencial pelo PSDB em 2022. Além do senador estão no páreo os governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS) e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio. O escolhido será conhecido em novembro, quando acontecem as prévias do partido.

“Uma característica positiva que o PSDB tem é de ser um partido democrático, e, encontramos uma solução democrática. As prévias também são uma estratégia eleitoral”, disse. “Veja o caso dos Estados Unidos, onde há prévias. (...) Se você entrar do zero para alçar voo depois é muito difícil. Essa é uma das estratégias, e, depois da prévia, todo mundo vai entrar em campo para jogar junto”, afirmou o senador tucano.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.