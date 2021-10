Cantora sofre injúria racial em Brasília: "aprende a cantar, sua negra"

Agressora, que se recusou a falar com a imprensa, deverá responder processo edit

Revista Fórum - A cantora Andresa Souza, de 34 anos, afirma ter sofrido injúria racial e agressão na última terça-feira (19), durante uma apresentação sua no Vasto Restaurante, na Asa Sul de Brasília.

De acordo com a cantora, que também é advogada, uma cliente se aproximou, deu dois tapas fortes em seu ombro e disse: “Aprende a cantar, sua negra! Essa negra precisa aprender a cantar”.

“Ela me disse que eu tinha que aprender a cantar. Falei que tudo bem e que faria direitinho. Mas a senhora insistiu em dizer que eu tinha errado a letra e pediu para eu parar de sorrir. Em seguida, quando achei que ela ia sair, ela me olhou, deu dois tapas fortes no meu braço e falou novamente para eu aprender a cantar”, contou a cantora.

