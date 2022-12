Cardiologista de Lula, Kalil descarta totalmente a possibilidade de ser ministro: “não aceitaria”

Em encontro com Lula nesta quarta-feira, Roberto Kalil entregou relatório com sugestões de melhorias para a Saúde, mas não falou sobre assumir o ministério edit

247 - O cardiologista do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e membro da equipe de transição do governo, Roberto Kalil, descartou nesta quarta-feira (7), em reunião com Lula, qualquer possibilidade de assumir o Ministério da Saúde no terceiro governo do petista.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, Kalil disse a Lula que tem outras prioridades. “Eu, evidentemente, deixo claro, que o meu Ministério da Saúde será o Instituto Coração e a minha clínica privada. Meu ministério é o Incor e os pacientes, nunca largaria isso, são minha vida. Mas estou em um ponto que acho que posso contribuir bastante. Não foi tocado em assunto de ministério e, mesmo convidado, eu não teria aceito”, disse o médico.

Como parte de sua contribuição para o governo Lula, durante o encontro o cardiologista entregou um relatório parcial contendo sugestões para o Ministério da Saúde.

O documento foi elaborado por um grupo de médicos escalado por Lula para compor o GT de Saúde. No grupo estão nomes como Drauzio Varella; o pneumologista Carlos Carvalho, da USP, o presidente do conselho do Hospital Albert Einstein, Cláudio Lottenberg; o diretor do Hospital do Rim e professor da Unifesp, José Medina Pestana e o diretor da Divisão de Cirurgia Cardiovascular do Incor, Fábio Biscegli Jatene.

