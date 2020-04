Carla Zambelli ataca Alexandre de Moraes do STF: faz parte de um plano com Maia para derrubar Bolsonaro

Zambelli questionou porque Moraes se reuniria em São Paulo com Maia: “Assim como minha vida é um livro aberto, Alexandre podia deixar claro o que faz nas reuniões não oficiais em SP na Rua Curitiba com Rodrigo Maia” edit

247 - A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, acusando-o de fazer parte de um plano com o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, para derrubar Jair Bolsonaro.

“Rodrigo Maia trabalha com governadores, vices e até o ministro do STF Alexandre de Moraes para derrubar o presidente Jair Bolsonaro”, disse no Twitter nesta quarta-feira, 22. Zambelli questionou porque Moraes se reuniria em São Paulo com Maia: “Assim como minha vida é um livro aberto, Alexandre podia deixar claro o que faz nas reuniões não oficiais em SP na Rua Curitiba com Rodrigo Maia”, escreveu no Twitter.

