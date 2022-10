Carlos Bolsonaro é levado a hospital em Brasília

Apoie o 247

247 - O vereador da cidade do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) foi levado nesta sexta-feira (14) para o Hospital das Forças Armadas, o HFA, em Brasília (DF). cV Carlos Bolsonaro se licenciou do mandato para se dedicar à campanha do pai.

Segundo a coluna de Rodrigo Rangel, publicada nesta sexta no portal Metrópoles, uma fonte ligada à unidade hospitalar disse que o filho de Jair Bolsonaro (PL) deu entrada pela emergência. O

Um auxiliar do Palácio do Planalto, onde fica a Presidência da República, afirmou que o vereador trabalhou normalmente com o grupo que cuida da estratégia digital da campanha de Bolsonaro.

Eleições

O parlamentar tem cargo na Câmara Municipal do Rio, mas tirou licença do mandato para se dedicar à campanha do pai.

O Datafolha mostrou nesta sexta-feira (14) o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na primeira posição na disputa pelos votos no País. O petista aumentou o seu percentual na Região Nordeste, que tem o maior número de pessoas com baixa renda no Brasil.

De acordo com os números, 41% dos entrevistados afirmaram que a vida vai melhorar se Lula ganhar no dia 30 de outubro. As estatísticas também mostraram que Bolsonaro tem 51% de rejeição.

