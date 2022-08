Carlos Bolsonaro ficou sentado e se recusou a aplaudir Moraes no TSE

Apoie o 247

247 - O vereador Carlos Bolsonaro esteve na cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite desta terça-feira (16) e, assim como o pai, se recusou a aplaudir Moraes quando os presentes o faziam.

Uma foto publicada no Twitter pela jornalista Isadora Peron, repórter do jornal Valor Econômico, mostra o filho de Jair Bolsonaro sentado e com as mãos paradas, enquanto os demais estavam em pé aplaudindo em um momento da cerimônia.

Bolsonaro agiu da mesma forma no momento em que Moraes, durante seu discurso de posse, fez elogios à lisura e à agilidade das urnas eletrônicas . Confira aqui a imagem.

O presidente estava sentado à mesa do plenário da Corte junto ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, o presidente do STF, Luiz Fux, o procurador-geral da República, Augusto Aras, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro Ricardo Lewandowski, que tomou posse nesta segunda como vice-presidente do TSE.

Carlos Bolsonaro também veio à posse no TSE. Em um determinado momento, todo mundo levantou pra aplaudir o discurso de Moraes. Menos ele… pic.twitter.com/AiJnE4KVG4 August 16, 2022

Outro flagra foi do cumprimento entre Carlos e Geraldo Alckmin:

Carlos Bolsonaro cumprimenta Alckmin pic.twitter.com/XJtGA3ImhG August 16, 2022

