Carlos Lupi marca reunião para discutir impeachment de Bolsonaro

247 - O presidente do PDT, Carlos Lupi, marcou para esta quarta-feira (8), às 19h, uma live com integrantes de vários partidos para conversar sobre uma maneira de alavancar os processos de impeachment de Jair Bolsonaro depois dos atos golpistas que aconteceram nessa terça-feira (7).

"Estarão lá o Roberto Freire (presidente do Cidadania), Gleisi Hoffmann (presidente do PT), Paulinho da Força (SD-SP), Juliano Medeiros (presidente do PSOL), Randolfe Rodrigues (senador da Rede-AP) e o Rodrigo Maia (sem partido)", disse Lupi à coluna de Chico Alves, publicada no portal Uol. "Passou de todos os limites. Quando ele falava no cercadinho, por 10, 15 minutos, para a sua rede social, a gente rebatia, entrava na Justiça...", continuou. "Só que agora ele falou para uma multidão", acrescentou.

O pedetista ainda espera respostas de Baleia Rossi, presidente do PMDB, Gilberto Kassab, presidente do PSD, e ACM Neto, prefeito de Salvador e presidente do DEM. Lupi também entrou em contato com o presidente do PSDB, Bruno Araújo, mas depende de uma reunião anteriormente marcada pelos tucanos.

