Cármem Lúcia condena atentados contra instituições

Segundo a ministra do STF Cármen Lúcia, não é aceitável que a ação de alguns "descomprometidos com o Brasil" impeçam as liberdades garantidas pela Constituição. "Atentados contra instituições, contra juízes e contra cidadãos que pensam diferente voltam-se contra todos, contra o país", disse ela em referência a atos que estimulam um golpe no País