Cármen Lúcia envia investigação contra pastores no MEC para Justiça Federal

Inquérito foi enviado ao Tribunal Regional da 1.ª Região, em Brasília, para depois ser encaminhado a uma das varas criminais do Distrito Federal edit

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a investigação sobre o gabinete paralelo no Ministério da Educação passe para a Justiça Federal. A Procuradoria-Geral da República havia solicitado o envio do caso para a Justiça Federal.

Segundo O Estado de S. Paulo, o inquérito foi enviado ao Tribunal Regional da 1.ª Região, em Brasília, para depois ser encaminhado a uma das varas criminais do Distrito Federal.

“Com o reconhecimento da incompetência superveniente deste Supremo Tribunal Federal ficam prejudicados os exames, nessa instância, de eventuais pedidos apresentados”, pontuou ela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE