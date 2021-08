Cármen Lúcia passa da 2ª para a 1ª Turma do STF

Com a mudança, o ministro que substituir Marco Aurélio fará parte da 2ª Turma, ao lado de Fachin, Ricardo Lewandowski, Nunes Marques e Gilmar Mendes edit

ConJur - A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, foi transferida da 2ª para a 1ª Turma da corte. O pedido foi deferido nesta segunda-feira (2/8) pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux.

A vaga na 1ª Turma foi aberta após a aposentadoria do ministro Marco Aurélio no último mês de julho. O restante do colegiado é formado pelos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso e Rosa Weber.

O pedido foi aceito após consulta aos outros ministros da 2ª Turma. O ministro Edson Fachin também havia pedido transferência para a 1ª Turma, mas Cármen demonstrou interesse e ficou com a vaga, pela regra de antiguidade.

Com a mudança, o ministro que substituir Marco Aurélio fará parte da 2ª Turma, ao lado de Fachin, Ricardo Lewandowski, Nunes Marques e Gilmar Mendes. O advogado-geral da União, André Mendonça, já foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Com informações da assessoria do STF.

