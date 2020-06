Cármen Lúcia segue Fachin e mantém Weintraub no inquérito das fake news

Habeas corpus impetrado pelo governo Jair Bolsonaro em favor do ministro da Educação é julgado em sessão virtual no Supremo edit

Revista Fórum - A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, seguiu o colega Edson Fachin e votou contra a concessão de habeas corpus em favor do ministro da Educação, Abraham Weintraub, no inquérito das fake news.

Em ação incomum, foi o ministro da Justiça, André Mendonça, que enviou o pedido de habeas corpus ao STF. O pedido veio após Weintraub ter sido chamado a prestar esclarecimentos sobre as ameaças que fez ao STF na reunião ministerial de 22 de abril.

O HC, porém, se estende “a todos aqueles que tenham sido objeto de diligências” no âmbito das investigações.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.