Carreta atropela boiada, mata 21 animais e capota em rodovia

Apoie o 247

ICL

247 - Um motorista de 35 anos atropelou uma boiada, matando 21 animais antes de capotar em uma rodovia do Distrito Federal. O acidente aconteceu na rodovia DF-205, perto de uma fábrica de cimento, em Sobradinho 2. O atropelamento aconteceu no último sábado (27). As informações foram publicadas pelo portal Uol.

"O fato ocorreu em uma descida", disseram os bombeiros, que deslocaram 26 militares e seis viaturas para a operação. "Ao perceber os animais, [o condutor] não teve tempo hábil de frear o veículo", acrescentaram.

Por volta das 12h40, o motorista foi levado para o hospital Regional de Sobradinho "com escoriações, alegando dores no tórax e ombro. Estava consciente, orientado e estável", informou o Corpo de Bombeiros.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.