Carta com pó suspeito é enviada ao Senado

Cartas com um pó suspeito e em formato de coelho chegaram em gabinetes de parlamentares no Senado, gerando alergia em funcionários da Casa edit

247 - Cartas com um pó suspeito e em formato de coelho chegaram em gabinetes de parlamentares no Senado, gerando alergia em funcionários da Casa.

Segundo mensagem do gabinete do senador Marcos Rogério (DEM), ao qual o blog do jornalista Matheus Leitão, do portal Veja teve acesso, trata-se de “um apelo para que as autoridades trabalhem para evitar testes de cosméticos em animais”.

“Pessoal, bom dia. Queria fazer um alerta aos gabinetes. Chegou uma entrega aqui no senador Marcos Rogério dos Estados Unidos, com um coelho em material não identificado, que quando tocado libera um pó. As duas pessoas que tiveram contato apresentaram reação alérgica”, diz o texto.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.