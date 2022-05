Cartão corporativo da presidência teve gasto de R$ 4,2 milhões em 35 dias

Apoie o 247

247 - Em um levantamento no Portal da Transparência, o deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) identificou mais uma conta milionária do cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro. O número é impressionante: o gasto foi de R$4.208.870,16 considerando abril até o dia 5 de maio. O valor é pouco menor do que o já registrado de janeiro a março, que foi de R$4.649.448,66.

“A conta do primeiro trimestre já era alta, mas a situação piorou. E o presidente Bolsonaro continua mantendo os gastos em sigilo, contrariando o discurso que ele fez durante todo o tempo que foi deputado. Quem não deve não teme”, afirma Elias Vaz.

Do total gasto nesses 35 dias, R$2.894.851,20 são referentes a despesas da Secretaria Especial de Administração da Presidência da República. A conta da Agência Brasileira de Inteligência foi de R$933.789,24 e o restante, R$380.229,72, do Gabinete de Segurança Institucional.

O deputado Elias Vaz vai fazer representação ao Tribunal Superior Eleitoral pedindo a investigação dos gastos. “Há evidências de que Bolsonaro está fazendo campanha de forma irregular, antes do prazo legal, e, para piorar, com dinheiro público. Quem está pagando pelas motociatas em vários estados do país é o cidadão”, destaca. No mês passado, o presidente participou de motociatas em Rio Verde, no interior de Goiás, em São Paulo e em Uberaba, Minas Gerais.

