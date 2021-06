Casal de Brasília só consegue se vacinar após guardar cartaz criticando Bolsonaro

Metrópoles - Um casal relatou ao Metrópoles ter enfrentado dificuldade para se vacinar contra a Covid-19 no posto da Policlínica do Lago Sul, na QI 21, por terem levado cartazes com protestos contra o governo federal. Marido e esposa dizem que só conseguiram receber o imunizante após guardarem as cartolinas com as críticas.

Os dois, que têm 53 anos, agendaram a primeira dose da vacina na última segunda-feira (14/6), no período da tarde. Eles denunciam que, ao chegar a vez deles no drive-thru, profissionais se negaram a aplicar a vacina enquanto ambos segurassem os cartazes que continham críticas com alusão ao presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

