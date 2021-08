Cassação do mandato de Flordelis será votada esta semana

Deputada é acusada de ser mandante do assassinato do marido, mas não foi presa por ter imunidade parlamentar edit

Metrópoles - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que a cassação da deputada Flordelis dos Santos de Souza (PSD-RJ) está na pauta da Câmara dos Deputados para esta semana.

“Temos uma semana intensa com (a votação da) reforma tributária, com a pauta da cassação ou não da deputada Flordelis (e) com o preparativo de outras matérias importantes”, disse Lira, em entrevista à Rádio CBN.

Além disso, segundo o presidente da Câmara, também serão votadas a PEC do Voto Impresso e a reforma tributária, com o texto das alterações no Imposto de Renda.

Leia a íntegra no Metrópoles.

