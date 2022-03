CCJ do Senado adia, novamente, votação da reforma tributária

Adiamento ocorre após pressão da bancada do MDB, a maior do Senado, que cobrou novos ajustes em parecer para decidir sobre o voto edit

Metrópoles - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal adiou novamente, nesta quarta-feira (16/3), a votação do relatório da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 110/2019, que trata da reforma tributária. O adiamento ocorreu em razão da falta de apoio para aprovação da matéria pelo colegiado.

A proposta sofre pressão da bancada do MDB, a maior do Senado, que cobra novos ajustes no texto do senador Roberto Rocha (PSDB-MA) para seguir com a votação da matéria. Representada pela senadora Simone Tebet (MS), a legenda sinalizou, inclusive, a possibilidade de votar contra o relatório caso a discussão não fosse adiada.

O parecer foi apresentado em 22 de fevereiro por Rocha, mas, após a leitura do documento, houve pedido de vista coletiva dos senadores do colegiado.

