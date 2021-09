CCJ do Senado aprova projeto que dificulta condenação de agente público por improbidade administrativa

Apoie o 247

247 - Em votação simbólica, a CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) do Senado aprovou nesta quarta-feira (29) a proposta que revisa a Lei de Improbidade Administrativa (Projeto de Lei 10887/18). A principal mudança prevista é a punição apenas para agentes públicos que agirem com dolo, ou seja, com intenção de lesar a administração pública. A proposta deve ser votada pelo plenário do Senado ainda nesta tarde.

A legislação atual prevê a punição do gestor público que tenha a prejudicado a administração pública, mesmo que sem intenção. O texto aprovado pela CCJ mantém a essência da proposta aprovada pela Câmara dos Deputados, em junho deste ano.

O novo projeto exclui ainda a prerrogativa da Advocacia-Geral da União (AGU) e das procuradorias municipais de apresentar ações, restringindo-a ao Ministério Público (MP). (Com informações da Folha de S.Paulo).

