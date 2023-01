Cela de Anderson Torres passa por vistoria nesta segunda-feira

Apoie o 247

247 - A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal realiza no final da tarde desta segunda-feira (16) uma vistoria na cela do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF Anderson Torres, para avaliar as condições da prisão onde está detido desde último sábado (14) no Batalhão da Polícia Militar, no Guará (DF).

De acordo com informações da jornalista Bela Megale , em sua coluna no jornal O Globo, a Justiça quer saber se a prisão está cumprindo o que determina a lei e se o preso não está sendo favorecido por ser delegado da Polícia Federal e ter direito a ficar recolhido em quartel ou em uma prisão especial.

Ainda de acordo com a reportagem, o procedimento será acompanhado pelo advogado de Torres. A defesa, no entanto, não quis se pronunciar.

