Celina Leão diz que federalização da segurança pública do DF "não é o caminho"

Apoie o 247

ICL

247 - A governadora em exercício do Distrito Federal (DF), Celina Leão, disse que a federalização da segurança pública da região "não é o caminho" para garantir a segurança dos Três Poderes.

"Eu tenho defendido que a federalização não é o caminho, o caminho é sempre ter uma segurança pública institucional. O erro foi de comando e não de ação", disse ela, ao se referir ao fato de que a Polícia Militar do DF não pôde conter os terroristas bolsonaristas no 8/1. A declaração foi dada após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto

Questionada se a criação da Guarda Nacional, prevista no 'pacote da democracia' do governo Lula, estava na pauta, Celina negou.

Mais cedo, a governadora em exercício havia criticado a proposta.

"É mais uma força de segurança a ser administrada aqui pelo Distrito Federal, ainda que em parceria com o governo federal. A nossa Polícia Militar dá conta, sim. O que faltou no dia 8 de janeiro foi um comando. A PM nunca faltou em nenhuma manifestação que tivemos aqui. Então não concordamos com a criação dessa guarda. Acho que o reforço e a construção de um novo batalhão da Polícia Militar vão resolver o problema", disse. (Com informações do Correio Braziliense).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.