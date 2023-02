Celina Leão tenta jogar no governo Lula a culpa pelo terrorismo bolsonarista do dia 8 de janeiro

Governador em exercício do Distrito Federal disse que falhas do governo Lula também permitiram os atos criminosos dos bolsonaristas em Brasília edit

247 - A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), tenta agora transferir ao governo Lula (PT) a responsabilidade pela falha na segurança que permitiu que terroristas bolsonaristas invadissem e depredassem as sedes dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro.

Para ela, houve erro na área de segurança e inteligência no governo federal.

"Todo o ônus veio para nós [do DF]. [Mas] Você tem falhas no GSI [Gabinete de Segurança Institucional] do palácio [do Planalto]. Você tem falhas em vários locais. Falhas da própria inteligência de outros Poderes, entendeu? Então não aconteceu só conosco, aconteceu de forma generalizada. Mas quem foi mais penalizado com certeza foi o governo do DF", afirmou Celina à Folha de S. Paulo.

Ela também saiu em defesa do governador afastado do DF, Ibaneis Rocha (MDB): "ele foi mal informado durante todo o processo que estava acontecendo".

