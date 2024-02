Celso Amorim reitera para governo e oposição venezuelana apoio brasileiro ao acordo de Barbados

Apoie o 247

247 - Assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Celso Amorim afirmou que o Brasil "continua apoiando a implementação dos acordos de Barbados, firmados, em 17 de outubro de 2023, entre o governo venezuelano e forças de oposição reunidas na Plataforma Unitária". O acordo feito em Barbados, ilha na América Central, busca garantir eleições limpas na Venezuela, previstas para acontecer este ano.

"O Brasil reitera sua conhecida posição contrária às sanções, que violam o direito internacional e penalizam a população", disse o Planalto após Estados Unidos retomar as sanções contra a Venezuela, que tem um regime político oposto aos interesses norte-americano.

Segundo o Palácio do Planalto, os acordos em Barbados "estabeleceram parâmetros para a realização das eleições presidenciais este ano, resultaram da mesa de diálogo entre governo e oposição mediada pela Noruega e receberam apoio, entre outros, do Brasil".

O assessor de Lula teve na última sexta-feira (2) conversas telefônicas com o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, e Gerardo Blyde, representante da Plataforma Unitária, união política de oposição ao governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

