Celular de secretário do GDF é clonado e hackers pedem CPI da Saúde

A mensagem foi postada no status do WhatsApp do secretário de Comunicação, Weligton Moraes, na tarde deste sábado (27) edit

Metrópoles - Hackers clonaram o celular do secretário de Comunicação do Governo do Distrito Federal (GDF), Weligton Moraes, e divulgaram, no status do WhatsApp dele, uma mensagem pedindo assinaturas para a instalação de uma CPI da Saúde na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

“Sabia que com uma petição de iniciativa popular a Câmara Legislativa fica obrigada a instalar a CPI da Saúde aqui no DF? Assine!”, diz um trecho do texto exibido no status do WhatsApp de Weligton. Ele contou à Grande Angular que percebeu a invasão depois de ser alertado por amigos: “Foi um susto, vou registrar um boletim de ocorrência”, disse.

